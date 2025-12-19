T.C. ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ 2. SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ÇANAKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/60 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/60 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, ÇINARLI Köy, 218 Ada, 3 Parsel, Dava konusu Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Çınarlı Köyü 218 ada 3 parsel nolu taşınmaz tapu sicilinde tarla vasfında, 16.264,05 m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz, geometrik olarak amorf bir yapıdadır. Taşınmazın toprak yapısı tınlı yapıdadır. Keşif günü itibariyle, taşınmazın anızlı boş durumda olduğu ve üzerinde ekonomik değeri olan yapı olmadığı görülmüştür. Taşınmaz, % 3-5 arasında değişen oranlarda eğimli yapıdadır. Taşınmazda tarımsal sulama imkanı bulunmamakta olup, kuru tarım arazisi (KTA) vasfındadır. Taşınmaz, tarımsal üretime uygun durumdadır. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Taşınmazın etrafı benzer nitelikli tarım yapılan parseller ile ormanlık alanlarla çevrili durumda olduğu görüldü.

Adresi : Çınarlı Köyü Merkezine 1950 Metre Mesafede, Köy Merkezinin Kuzeydoğusunda Konumlu Ve Çanakkale İl Merkezinin Güney Yönünde Çanakkale Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 16.264,05 m2

İmar Durumu: Çınarlı Köyü Yerleşim Alanı ve civarı sınırları dışında ve 1/100.000 Ölçekli Balıkesir Çanakkale Çevre Düzeni Planı içerisinde "Orman Alanı" gösteriminde kaldığı. ÇDP plan hükümleri geçerli olduğu

Kıymeti : 9.758.430,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve aynı hak tesis edilemez. 2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi gereği belirtilen alan içerisinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri