T.C.ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ 2. SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ÇANAKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2024/49 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/49 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Çanakkale ili, Eceabat, Seddülbahir köyü 199 ada 18 parsel nolu taşınmaz tarla vasfında, 22.004,37 m2'dir. Toprak yapısı kumlu-tınlıdır, tarımsal sulama imkanı bulunmamakta olup, kuru tarım arazisi vasfındadır, tarımsal üretime uygun durumdadır. Kuzey-kuzeydoğu yönünden kadastral yola cephesi bulunmaktadır.

Adresi : Seddülbahir Köyü Merkezine Kuşuçuşu 1800 Metre Mesafede.

Yüzölçümü : 22.004,37 m2

İmar Durumu: 3. Derece Doğal sit ve tarihi sit sınırları içinde, tarihi sit alanları dahilinde kalan tarım alanları

Kıymeti : 7.721.530,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, irtifak hakkı vardır. (Özel Koşullar: DSİ Gen Müd. Lehine 65,12 m2 kısmında irtifak hakkı)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:38 / Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:38

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 14:38 / Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 14:38

28/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.