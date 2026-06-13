T.C. ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ 2. SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ÇANAKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/16 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, HALİLOĞLU Mahalle/Köy, Köy içi Mevkii, 105 Ada, 5 Parsel, Taşınmazın detaylı bilgileri esatis.uyap.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Adresi : Haliloğlu Köyü, Köy İçi Girişi Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 447,52 m2

İmar Durumu : Köy yerleşik alanı civarı sınırları içerisinde kırsal yerleşik alanlar lejantında

Kıymeti : 1.350.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 13:33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 13:33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 13:33

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, HALİLOĞLU Mahalle/Köy, Köy civarı Mevkii, 111 Ada, 41 Parsel, Taşınmazın detaylı bilgileri esatis.uyap.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Adresi : Haliloğlu Köyü, Köyiçi Evlerin Bitiminden 80M İleride. Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 9.728,67 m2

İmar Durumu :Kısmen köy yerleşik alanı civarı sınırları içerisinde ve kısmen dışında kaldığı tespit edilmiştir. Bu sebeple 3194 sayılı kanunun 27. Maddesi uyarınca ifraz işlemi görmesi gerekmektedir. Bilirkişi raporuna göre Tarla + 884 m2 lik kısmı Arsa olarak belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.850.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:12

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, HALİLOĞLU Mahalle/Köy, Nebideresi Mevkii, 120 Ada, 46 Parsel, Taşınmazın detaylı bilgileri esatis.uyap.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Adresi : Haliloğlu Köyü, Köyiçi Evlerin Kuzey Batısındaki Yoldan Önce Kuzey Yönde İlerlenir Sonra Batı Yönde Olmak Üzere Köy Merkezinden Toplam 800M Devam Edilerek Ulaşılır. Çanakkale Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 18.169,52 m2

İmar Durumu : Köy Yerleşik Alanı Civarı sınırları dışında Tarım Alanı lejantında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.900.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 13:34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 13:34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 13:34

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, HALİLOĞLU Köy, Alaca Mevkii, 120 Ada, 89 Parsel, Taşınmazın detaylı bilgileri esatis.uyap.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Adresi : Haliloğlu Köyü,Çanakkale- Çan Yolundan Haliloğlu Köyler Arası Ulaşım Yoluna Girilir, Çanakkale Çayını Geçince Soldan Girilir Ve 750 M Toprak Yol Boyunca İlerlenir Ve Taşınmaza Ulaşılır.Çanakkale Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 38.145,20 m

İmar Durumu : Köy Yerleşik Alanı Civarı sınırları dışında Tarım Alanı lejantında kalmaktadır.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 14:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 14:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 14:35

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, HALİLOĞLU Köy, 115 Ada, 13 Parsel, Taşınmazın detaylı bilgileri esatis.uyap.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Adresi : Haliloğlu Köyü,Çanakkale- Çan Yolundan Haliloğlu Köyler Arası Ulaşım Yoluna Girilir, 1600 Metre İlerlenir Ve Sağdaki Toprak Yola Girilir 80 Metre Toprak Yol Boyunca İlerlenir Ve Taşınmaza Ulaşılır.Çanakkale Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 7.644,18 m2

İmar Durumu :Köy Yerleşik Alanı Civarı sınırları dışında Tarım Alanı lejantında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.900.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:07 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:07 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:07

08/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

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