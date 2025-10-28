T.C. ÇANAKKALE YENİCE SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. YENİCE (ÇANAKKALE) SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2024/1180 Esas

DAVACI: ŞERİFE CAN-34774195662 -

VEKİLİ: REMZİ MALKOÇ - [15700-07676-12479] UETS

DAVALI: SONGÜL ERDOĞAN-27739872050

Davacı tarafından aleyhinize açılan Çanakkale İli, Yenice İlçesi, Üçkabaağaç Köyü, 107 ada 153 parsel, 107 ada, 151 parsel, 107 ada, 75 parsel, 107 ada, 184 parsel, 101 ada, 8 parseL, Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Hekimzade Mahallesi, 45 ada, 9 parsel, 47 ada, 8 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir tensip zaptı ve dava dilekçesi ve bilirkişi raporlarını içerir yurt dışı davetiyesi çıkarılmış olup, belirtilen adreste ikamet etmediğiniz gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi heyetinin 24/02/2025 tarihli raporunda dava konusu taşınmazların imar durumu, tapu kayıtları, malikleri ve hisse nispetleri ve her hisseye düşen miktar dikkate alındığında ivaz ilavesiyle dahi taksiminin kabil olmayıp ortaklığın satış suretiyle giderilebileceği belirtilmiştir.

Durusma Günü: 21/11/2025 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 22/10/2025