T.C. ÇANKIRI 2. AİLE MAHKEMESİ

T.C. ÇANKIRI 2. AİLEMAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/218

DAVALI : NOOR MOHAMMAD MORADI(TC NO: 99005853582 )

Davacı Arezou Moradı tarafından davalı Noor Mohammad Moradı aleyhine açılan Boşanma davasında, davalı davalı Noor Mohammad Moradı'nın yapılan tüm soruşturmalara rağmen adresinin tespit edilemediğinden, Davacı Arezou Moradı'nın dava dilekçesinde, davalı Noor Mohammad Moradı ile boşanmalarına, müşterek çocukların vekaleyetinin davacıya verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasını talep ettiği,bu ilanın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesinde savunmalarını ispata yarayacak tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tüm delillerini tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi ve delil avansını yatırması gerektiği ile, duruşma günü olan 04/03/2026 günü saat 09:30 ' da duruşma salonunda hazır bulunması, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları, bu hususların iki haftalık kesin süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği İHTAR olunur. İş bu ilan yayınladığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde dava dilekçesi yerine geçmek üzere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 16.12.2025