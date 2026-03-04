T.C. ÇANKIRI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/82 Esas

KARAR NO : 2025/177

Davalılar : Murat Kökten, Mehmet Kökten, Saadet Kökten

Davacı, DURSUN OKCU ile Davalılar, MEHMET KÖKTEN, MURAT KÖKTEN ve SAADET KÖKTEN arasında mahkememizde görülmekte olan Geçit Hakkı davası sonucunda; Davacı adına kayıtlı Çankırı ili Yapraklı ilçesi, Yüklü köyü 216 Ada 35 parsel lehine 22/01/2025 tarihli bilirkişi raporu ve eki krokide (A, A1, A2, A3, Ark_1, Ark_2, K1, K2) harfi ile turuncu renk ile belirtilen toplam 609,92 metrekarelik kısmından Çankırı ili, Yapraklı ilçesi, Yüklü Köyü 216 ada 1parsel aleyhine ve Sazcağız Köyü 123 ada 37 ve 38parsel aleyhine GEÇİT HAKKI TESİSİNE, Karar kesinleştiğinde geçit hakkı bedeli olarak belirtilerek depo ettirilen toplamda 77.440,22 TL’den; Çankırı ili, Yapraklı ilçesi, Yüklü Köyü 216 ada 1parsel malikine 45.346,43 TL,Sazcağız Köyü 123 ada 37parselmalikine 4.373,86 TL ve Sazcağız köyü 123 ada 38 parsel malikine 27.719,93 TL ödenmesine, Alınması gerekli 5.289,94 TLharçtan peşin alınan 427,60 TL ile tamamlama ile alınan 894,89 TL harcın mahsubu ile eksik kalan 3.967,45 TL nin davacıdan tahsili ile Hazineye irad kaydına karar verildiğinin tebligat yapılamayan davalılar, Mehmet Kökten, Murat Kökten ve Saadet Kökten'e ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.