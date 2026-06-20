T.C. ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2020/28

KARAR NO : 2025/148

Davacı MEHMET SARIKAYA tarafından davalı SOUAD AKIF aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasında mahkememizce 03/07/2025 tarihinde;

"...Davanın KABÜLÜ İLE,

1-Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Tutluca mahallesi/köyü, Cilt No:24, Hane No:36'da nüfusa kayıtlı Şükrü ve Gülten'den olma, Çardak 15/01/1975 doğumlu, ***09643*** T.C. nolu davacı MEHMET SARIKAYA ile Fas uyruklu Lahoucıne ve Mahjouba'dan olma, 15/01/1980 doğumlu, ***29918*** yabancı kimlik nolu davalı SOUAD AKIF'ın TMK 166/1. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle BOŞANMALARINA,

Dair; davacının yüzüne karşı, davalının yokluğunda, HMK 345. maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verecekleri bir dilekçe ile veya başka bir mahkeme aracılığı ile mahkememize gönderecekleri dilekçe ile HMK 341. maddesi uyarınca Denizli Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurma hakları hatırlatılmak suretiyle, karar verildi, açıkça okunup usulen anlatıldı..." şeklindekarar verilmiştir.

İşbu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İlan olunur. 21/05/2026