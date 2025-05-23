T.C.ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ vekili Av. Hasan UZUN tarafından sunulan dava dilekçeleri uyarınca; aşağıdaki listede sıralı taşınmazların YEDAŞ faaliyetleri kapsamında kamulaştırılmasına karar verilmiş, mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. md gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında; 1. Davacı tarafından 09.03.2022 tarih, 10-788 sayılı Kamulaştırma Kararı alındığı,3. Kamulaştırma bedelinin mahkemece takdir edilen banka şubesine yatırılacağı,

4. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5. Duruşmaların 17/09/2025 günü saat 10:05 itibariyle 2. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı;,

6. Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi gerektiği,

7.Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

8. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 30/04/2025

SAMSUN,SALIPAZARI,ESATÇİFTLİĞİ;

2025/15 Esas,Malikleri: Salih Akman

469 Ada 1 Parsel, 181,23 irtifak m², fındık bahçesi

2025/16 Esas,Malikleri: Ercan,Erkan, Meryem ve Özkan Akman

120Ada 6 parsel 82,59 irtifak m²,kargir ev ve fındık bahçesi

2025/17 Esas,Malikleri: Ercan,Erkan, Meryem ve Özkan Akman

120Ada 9 parsel, 115,87 irtifak m², fındık bahçesi

2025/18 Esas,Malikleri: Salih Akman

123 Ada 1 Parsel, 286,28 irtifak m², fındık bahçesi

2025/19 Esas,Malikleri: Dursun, Mehmet, Murat, Musa, İsa ve Şehri Kesimoğlu

Esme Güvenaltun,Fadime Sarı,Fatma Çağlayan, Habibe Şafak,Hamide Maraz, Hanife Deniz,

123 Ada 3 Parsel, 221,43 irtifak m², fındık bahçesi

2025/20 Esas,Malikleri: Halis Duran

155 Ada 2 Parsel, 65,07 irtifak m², fındık bahçesi

2025/21 Esas,Malikleri: Abdullah Yeşilyurt

389 Ada 8 Parsel, 13,85 irtifak m², fındık bahçesi

2025/22 Esas,Malikleri: Abdullah Yeşilyurt

389 Ada 14 Parsel, 122,01 irtifak m², fındık bahçesi

SAMSUN,SALIPAZARI, KARAYONCA;

2025/23 Esas,Malikleri: Döndü Pısıl

155 Ada 28 Parsel, 2.633,34 irtifak m², fındık bahçesi

2025/24 Esas,Malikleri: Durmuş Sarı

155 Ada 6 Parsel, 526,10 irtifak m², fındık bahçesi

2025/28 Esas,Malikleri: Cemali Köroğlu

155 Ada 20 Parsel, 90,68 irtifak m², fındık bahçesi

SAMSUN,SALIPAZARI, TACALAN;

2025/25 Esas,Malikleri: Güldane, İdris ve Refaettin Torun, Necla Sarı, Sultan Karataş

132 Ada 1 Parsel, 70,42 irtifak m², fındık bahçesi

SAMSUN,ÇARŞAMBA, GÜLÖREN;

2025/26 Esas,Malikleri: Şaban Kayan

166 Ada 33 Parsel, 23,72 m² pilon, 93,69 irtifak m², fındık bahçesi

2025/27 Esas,Malikleri: Ferhat Türe

166 Ada 34 Parsel, 0,49 m² pilon, 277,07 irtifak m², fındık bahçesi