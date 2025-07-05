T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayınlanma 5.07.2025 00:00:00
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/70 Esas
DAVALI : GÖKBERK MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Pırnallık Mvk İhsaniye Köyü 31405,03-1 Çatalca/ İSTANBUL
DAVACI : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;
Davalı Gökberk Meşrubat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresleri de tahkikata rağmen bulunamamış olduğundan;Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı tebliğinin ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla, ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02254374