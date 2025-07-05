T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/70 Esas

DAVALI : GÖKBERK MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Pırnallık Mvk İhsaniye Köyü 31405,03-1 Çatalca/ İSTANBUL

DAVACI : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Gökberk Meşrubat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresleri de tahkikata rağmen bulunamamış olduğundan;Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı tebliğinin ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla, ilanen tebliğ olunur.