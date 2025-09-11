T.C. ÇATALCA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. ÇATALCA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2025/356 Esas
Davacı BAHRİYE KAYA tarafından mahkememizde açılan Gaipliğe Karar verilmesi davasının açık yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince,
Aşağıda açık kimliği bulunan ve şahsın yapılan tüm adres araştırmalarında adresinin tesbit edilemediği anlaşılan HAMDİYE ÖZKAN'ın gaipliği hakkında bilgisi veya ilgisi olan kişilerin ifade ve beyanlarının alınmak üzere 6 ay içerisinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10.07.2025
GAİP
TC KİMLİK NO: 24227067684
ADI SOYADI: HAMDİYE ÖZKAN
BABA ADI: İSMAİL
ANA ADI: FATMA
DOĞUM TARİHİ: 25/12/1954
DOĞUM YERİ: HALLAÇLI
İKAMETGAH ADRESİ: Hallaçlı Mahallesi İsmet İnönü Cad. No: 22 İç Kapı No: 1 Çatalca İSTANBUL