T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/923 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/923 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZ BİLGİSİ:

Adresi: İstanbul İli Çatalca İlçesi Kalfaköy Mahallesi Hitit Çıkmazı Sokak No:5/3-5/6.

Özellikleri: Taşınmazın tapu vasfı tarla olup üzerinde 5 adet yapı bulunmaktadır. Taşınmaz ilçe merkezine yaklaşık 15-20 km mesafededir. Taşınmazın herhangi bir kadastral ya da imar yoluna cephesi bulunmamaktadır. Taşınmazın cepheleri komşu parseller ile çevrili olup ara parseldir. A YAPISI: 101,00 m2 taban oturum alanlı, tek katlı ve konut olarak kullanılan ve yaklaşık 1-2 yıllık Betonarme Karkas bir yapıdır. B YAPISI: 50,00 m2 taban oturum alanlı ve samanlık olarak kullanılan yaklaşık 10-15 yıllık Demir Karkas bir yapıdır. C YAPISI: 130,00 m2 taban oturum alanlı ve ahır olarak kullanılan yaklaşık 10-15 yıllık Betonarme Karkas bir yapıdır. D YAPISI: 25,00 m2 taban oturum alanlı ve depo olarak kullanılan yaklaşık 10-15 yıllık Betonarme Karkas bir yapıdır. E YAPISI: 58,00 m2 taban oturum alanlı ve yaklaşık 1-2 yıllık Betonarme Karkas bir yapıdır. F YAPISI: 131,25 m2 taban oturum alanlı ve konut olarak kullanılan ve yaklaşık 1-2 yıllık Betonarme Karkas bir yapıdır.

İmar Durumu: T.C. Çatalca Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E-86297676-000-87712 sayılı yazısında, kıymet takdirine konu Kalfa Mahallesi 130 ada 45 parsel sayılı taşınmazın; 14.09.2018 tasdik tarihli 1 / 5000 ölçekli Akalan - Kalfaköy Mahalleleri Nazım İmar Planı'nda Tarımsal Niteliği Korunacak alanda kalmakta olup, parselin bir kısmının su kanallarını koruma kuşağında kalmakta olduğu, bahse konu parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmadığından imar izninin verilememekte olduğu arz edilmektedir.

Yüzölçümü: 28.017,65 m2 Arsa Payı : 1/4

Kıymeti: 32.582.126,49 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde "İnfika Hakkı" olup, taşınmaz takyidatta olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/10/2025 - 10:37

Bitiş Tarih ve Saati: 14/10/2025 - 10:37

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/11/2025 - 10:37

Bitiş Tarih ve Saati: 14/11/2025 - 10:37

04/09/2025(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.