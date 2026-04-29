T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ'NDEN
2025/306 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/306 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZ BİLGİLERİ:
İstanbul ili, Çatalca İlçesi Kabakça Mahallesi'nde bulunan satışa konusu 204 ada 6 parsel no'lu taşınmaz, üzerinde yapılaşma olarak Krokili Raporda A ile gösterilen 61,29 m2 İki katlı Kargir mesken olup parselin etrafı kısmen tel örgü ve duvar ile çevrilidir. Taşınmazın borçluya ait 1/3 hissesi satılacaktır.
İmar Durumu: Bilirkişi raporunda olduğu gibidir.
Yüzölçümü : 510,67 m2. Hisse Payı : 1/3. Kıymeti : 4.044.553,33TL. KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu takyidatında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 11:47 / Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:47
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:47 / Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:47
27/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.