T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/306 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/306 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZ BİLGİLERİ:

İstanbul ili, Çatalca İlçesi Kabakça Mahallesi'nde bulunan satışa konusu 204 ada 6 parsel no'lu taşınmaz, üzerinde yapılaşma olarak Krokili Raporda A ile gösterilen 61,29 m2 İki katlı Kargir mesken olup parselin etrafı kısmen tel örgü ve duvar ile çevrilidir. Taşınmazın borçluya ait 1/3 hissesi satılacaktır.

İmar Durumu: Bilirkişi raporunda olduğu gibidir.

Yüzölçümü : 510,67 m2. Hisse Payı : 1/3. Kıymeti : 4.044.553,33TL. KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu takyidatında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 11:47 / Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:47

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:47 / Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:47

27/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.