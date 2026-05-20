T.C. ÇATALCA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
ÇATALCA İLÇE TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİGAT
19.07.2005 tarih ve 25880 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 21.Maddesinin (a) bendi ve Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 26.04.2018 tarih ve E.1290401 sayılı Talimatının 17.Maddesinin 5.bendi gereği Çatalca Kaymakamlığınca onaylanmış idari para cezası yaptırım kararları, adresleri değişen ve tüm araştırmalara rağmen tespit edilemeyen aşağıda belirtilen muhataplara tebliğ edilememiştir.
Aşağıda özet olarak belirtilen İdari Yaptırım Kararlarının 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.
İLANEN TEBLİGAT
|
Sıra No
|
Yaptırım Kararı Muhatabı
|
Adresi
|
İlgili Kanun
|
Ceza Miktarı
|
Karar Tarih ve No
|
Yaptırım Uygulayan İdare
|
1
|
Şengül ERKUT
|
YENİ MAH.26233 SK.No:16C İÇ KAPI NO :13 MERKEZ/ADIYAMAN
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
7.700,00 TL
|
2025-18028842
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
2
|
NEVİN TOKDEMİR
|
GÖKÇEALİ MAH. GÖKÇEALİ CD.NO : 106 ÇATALCA/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
51.240,00 TL
|
2025-17769136
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
3
|
ADEM ALAN
|
HÜRRİYET MAHALLESİ ÇİLİNGİR SK. DIŞ KAPI NO:3/7 İÇ KAPI NO:12 BÜYÜKÇEKMECE /İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
203.332,00 TL
|
2025-18364373
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
4
|
İSMET KORKUSUZ
|
MALKOÇOĞLU MAH.301.SK.NO: 42 İÇ KAPI NO: 3 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
1.749,00 TL
|
2025-17632052
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
5
|
AZİME KOLUŞ
|
BAŞAKŞEHİR MAH.NO:20 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
3.975,00 TL
|
2025-17685888
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
6
|
ASKER SALMAN
|
BALIKYOLU MAH.OZANLAR CD.NO:119/2 ADIYAMAN ÇİĞKÖFTECİSİ/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
433,00 TL
|
2025- 17652632
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
7
|
FURKAN OĞULCAN DEMİR
|
HÜRMÜZLÜ MAH.YAYLACI SK.NO: 41/1 ERBAA/TOKAT
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
3.644,00 TL
|
2025-18165951
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
8
|
ZEBURE BALKANLI
|
AMBARLI MAH.HARMANYERİ SK.NO:11/2 İÇ KAPI NO:25 AVCILAR/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
1.391,00 TL
|
2025- 18167007
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
9
|
BOTAN TOPRAK
|
FERHATPAŞA MAH.SAKARYA CD.NO:6/8 ÇATALCA/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
7.875,00 TL
|
2025-17388754
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
10
|
FURKAN CİHANGİR
|
KALEİÇİ MAH.ŞEHİT UZAY KİŞİN SK.ŞAKİR AYTEKİN APT.B BLOK NO:6B İÇ KAPI NO: 10 ÇATALCA/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
7.190,44 TL
|
2024-17375929
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
11
|
AHMET BIÇAKCİ
|
SULTANÇİFTLİĞİ MAH.ORDU CAD.NO:1 İÇ KAPI NO:1 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
1.006,00 TL
|
2025-22381459970
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
12
|
MEHMET ZEYNEL İPEK
|
FERHATPAŞA MAH.GÜNDOĞDU SK.DIŞ KAPI NO:14 İÇ KAPI NO:2 ÇATALCA/İST
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
2.244,00 TL
|
2025-18281315
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
13
|
YILDOĞAN YILDIZ
|
FERHATPAŞA MAH. ATATÜRK CAD.YILDIZLAR SİTESİ NO:52 İÇ KAPI NO:2 ÇATALCA/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
105.237,67 TL
|
2024-15878330
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
14
|
MÜNİRE ERGÜN
|
KALEİÇİ MAH.ÇUKURÇEŞME SK. NO:7 İÇ KAPI NO : 1 ÇATALCA/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
700,07 TL
|
2024-15928619
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
15
|
DUYGU GÖÇER
|
KALEİÇİ MAH. KARADENİZ CAD. HAKKI BAYRAL APT NO: 24 İÇ KAPI NO: 6 ÇATALCA/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
13.039,00 TL
|
2024-16454129
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
16
|
ZEYNEP DEMİRCİ
|
MERKEZ MAH. MUALLİM NACİ SOK. NO:3 İÇ KAPI NO:3 GÜNGÖREN / İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
312,00 TL
|
2023-100
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
17
|
METEHAN YÜKSEL
|
AKALAN MAH. İSTANBUL CAD. NO:81 ÇATALCA
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
13.039,00 TL
|
2024-16454449
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
18
|
ARİF UYSAL
|
AYAZAĞA MAH. 160 SOK. SEÇGİN APT. NO : 2/28 SARIYER/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
2.180,00 TL
|
2024-16631188
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
19
|
ARİF TANRIKULU
|
İNCEĞİZ MAH. İNCEĞİZ CAD. NO: 64 ÇATALCA/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
67.583,00 TL
|
2024/16883307
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
20
|
NESLİHAN BANU YÜCEL
|
ATAKÖY 3-4-11. KISIM MAH. RIO DE JANEIRO CAD. ATAKÖY 3. KISIM SİTESİ O-28 NO:4 BAKIRKÖY/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
1.453,36 TL
|
2024-17304558
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
21
|
EMRAH AKTAŞ
|
BÜLBÜL MAH. MADIRGA SOK. DIŞ KAPI NO : 14 İÇ KAPI NO : 4 BEYOĞLU/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
42.315,00 TL
|
2024-16558926
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
22
|
NALAN TERCAN
|
YEŞİLKÖY MAH. YEŞİLKÖY HALKALI CAD. NO : 30 İÇ KAPI NO:1 BAKIRKÖY/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
640,36 TL
|
2024-15929338
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
23
|
HÜMEYRA NUR ŞENDİL
|
SULTAN MURAT MAH. SERBEST SK. NO:12 İÇ KAPI NO:1 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
177,75 TL
|
2024-15929107
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
24
|
SÜLEYMAN KOLCUOĞLU
|
FERHATPAŞA MAH. ÖĞRETMEN NEVZAT TEKİN CAD. NO:24 İÇ KAPI NO:1 ÇATALCA/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
13.039,00 TL
|
2024-16453906
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
25
|
OKŞAN ŞENDİL
|
İZZETPAŞA MAH. DENİZ GÜLÜ SK. ÇAM APT NO : 5 İÇ KAPI NO:4 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
266,63 TL
|
2024-15929048
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
26
|
CEVAT ŞENDİL
|
FERHATPAŞA MAH. HACI OSMAN SK. TARKAN APT NO:17 İÇ KAPI NO :2 ÇATALCA/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
131,26 TL
|
2024-15928155
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
27
|
TUĞÇE BERBER
|
ULUS MAH. VATAN CAD.A BLOK NO:45A İÇ KAPI NO:6 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
105.237,67 TL
|
2024-15878262
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
28
|
ÖMER BAŞBUĞ
|
-
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
21.742,29
|
30.12.2024/17301040
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
29
|
HAKAN GİYİCİ
|
-
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
1.453,36
|
30.12.2024/17301049
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
30
|
OSMAN GÜNÇIKTI
|
SEYİTNİZAM MAH. ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
7.700,00
|
13.02.2025/18028675
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
31
|
SINIRLI SORUMLU MY GARDEN 2 KONUT YAPI KOOPERATİFİNE
|
FERHATPAŞA MAH.TEVFİK ERDÖNMEZ CAD. EGE İŞ HANI SİTESİ NO:1 B ÇATALCA/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
1.138.217,00
|
2025/19569366
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
32
|
SINIRLI SORUMLU DENET KONUT YAPI KOOPERATİFİNE
|
FERHATPAŞA MAH.TEVFİK ERDÖNMEZ CAD. EGE İŞ HANI SİTESİ NO:1 ÇATALCA/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
665.796,00
|
30.05.2025/19343131
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
33
|
SEHAVET SAVAŞ
|
BAHÇELİEVLER MAH.IHLAMUR 1 SOK SEVİL APT. BLOK NO: 9 İÇ KAPI NO:1 İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
3.697,31
|
2025/18702311
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
34
|
SINIRLI
SORUMLU DENET KONUT YAPI KOOPERATİFİNE
|
FERHATPAŞA MAH.TEVFİK ERDÖNMEZ CAD. EGE İŞ HANI SİTESİ NO:1 ÇATALCA/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
331.291,00
|
24.09.2025/21162180
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
35
|
SINIRLI SORUMLU DENET KONUT YAPI KOOPERATİFİNE
|
FERHATPAŞA MAH. TEVFİK ERDÖNMEZX CAD. EGE İŞ HANI SİTESİ NO:1 ÇATALCA/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
331.291,00
|
24.09.2025/22162244
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
36
|
Okan DELİ
|
Ovayenice Mah.Divan Cd. No:6 ÇATALCA/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
60.375,00 TL
|
17.10.2025
/21516212
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
37
|
Safiye AYTAÇ
|
Elbasan Mah. Karahisar Sk. No:69/13 Çatalca /İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
29.190,00 TL
|
13.10.2025
/21427881
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
38
|
Ensar AKGÜL
|
Anadolu Mah. Şehit Sebahattin Akgül Sk. No:14 İç Kapı No: 4 Arnavutköy/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
12.162,50 TL
|
17.10.2025/21515754
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
39
|
Selman ASLAN
|
Sütlüce Mah. Şeker Kuyusu Sk. Dış Kapı No:42-46 İç Kapı No:9 Beyoğlu/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
12.495,00 TL
|
12.11.2025
/21939593
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
40
|
S.S.Denet Konut Yapı Koop.
|
Ferhatpaşa Mah. Tevfik Erdönmez Cd. Ege İş Hanı Sitesi No:1 Çatalca/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
758.922,00 TL
|
12.11.2025/21925409
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
41
|
Nurten ÖZKÖK
|
Soğanlı Mah. Alper Sk.başer Apt.No: 32 iç Kapı No: 6 Bahçelievler/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
405,84 TL
|
13.10.2025/21466566
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
42
|
Gülşah KARAARSLAN
|
Elbasan Mah. Gülgün Sk. Dış Kapı No: 31 İç Kapı No: 3 Çatalca /İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
6.352,00 TL
|
13.10.2025/21472337
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
43
|
Recep AYHAN
|
Hürriyet Mah.Yavuzlar Sk. No: 30 D: 3 Bahçelievler /İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
7.597,00
|
18.11.2025/22022952
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
44
|
Büşra BÜLÜR
|
Seyitnizam Mah. G Zeytinburnu/ İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
60.646,50 TL
|
24.11.2025/22059979
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
45
|
Serkan YILMAZ
|
Talatpaşa Mah. Bağtur Sk. No:1 İç kapı No: 5 Kağıthane/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
16.649,25 TL
|
24.11.2025/22082555
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
46
|
İhsan ÇETİN
|
Uğur Mumcu Mah. Huzur Sk.Yuvam Sitesi E Blok No:3 İç Kapı No: 20 KARTAL/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
49.947,75 TL
|
24.11.2025/22042891
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
47
|
Sınırlı Sorumlu Green Lıfe Konut Yapı Koop.
|
Ferhatpaşa Mah. Tevfik Erdönmez Cd. Ege İş Hanı Sitesi No: 1B Çatalca/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
331.291,00 TL
|
24.11.2025
/22063540
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
48
|
Sınırlı Sorumlu Green Lıfe Konut Yapı Koop.
|
Ferhatpaşa Mah. Tevfik Erdönmez Cd. Ege İş Hanı Sitesi No: 1B Çatalca/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
380.840,38 TL
|
24.11.2025
/22065556
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
49
|
S.S.My GARDEN Konut Yapı Koop.
|
Ferhatpaşa Mah. Tevfik Erdönmez Cd. Ege İş Hanı Sitesi No: 1A ÇATALCA/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
496.937,00 TL
|
24.11.2025/22064720
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
50
|
İbrahim FİLİZ
|
Akören Mah. Eşrefoğlu Sk. No: 6 İç Kapı No: 1 Silivri/İSTANBUL
|
5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi
|
10.181,33 TL
|
24.11.2025/22064865
|
Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü