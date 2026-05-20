Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. ÇATALCA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇATALCA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma 20.05.2026 00:01:00

ÇATALCA İLÇE TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİGAT

19.07.2005 tarih ve 25880 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 21.Maddesinin (a) bendi ve Tarım ve Orman  Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 26.04.2018 tarih ve E.1290401 sayılı Talimatının 17.Maddesinin 5.bendi gereği Çatalca Kaymakamlığınca onaylanmış idari para cezası yaptırım kararları, adresleri değişen ve tüm araştırmalara rağmen tespit edilemeyen aşağıda belirtilen muhataplara tebliğ edilememiştir.

Aşağıda özet olarak belirtilen İdari Yaptırım Kararlarının 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.

İLANEN TEBLİGAT

Sıra No

Yaptırım Kararı  Muhatabı

Adresi

İlgili Kanun

Ceza Miktarı

Karar Tarih ve No

Yaptırım Uygulayan İdare

1

Şengül ERKUT

YENİ MAH.26233 SK.No:16C İÇ KAPI NO :13 MERKEZ/ADIYAMAN

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

7.700,00 TL

2025-18028842

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

2

NEVİN TOKDEMİR

GÖKÇEALİ MAH. GÖKÇEALİ CD.NO : 106 ÇATALCA/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

51.240,00 TL

2025-17769136

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

3

ADEM ALAN

HÜRRİYET MAHALLESİ ÇİLİNGİR SK. DIŞ KAPI NO:3/7 İÇ KAPI NO:12 BÜYÜKÇEKMECE /İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

203.332,00 TL

2025-18364373

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

4

İSMET KORKUSUZ

MALKOÇOĞLU MAH.301.SK.NO: 42 İÇ KAPI NO: 3  SULTANGAZİ/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

1.749,00 TL

2025-17632052

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

5

AZİME KOLUŞ

BAŞAKŞEHİR MAH.NO:20 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

3.975,00 TL

2025-17685888

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

6

ASKER SALMAN

BALIKYOLU MAH.OZANLAR CD.NO:119/2 ADIYAMAN ÇİĞKÖFTECİSİ/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

433,00 TL

2025- 17652632

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

7

FURKAN OĞULCAN DEMİR

HÜRMÜZLÜ MAH.YAYLACI SK.NO: 41/1 ERBAA/TOKAT

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

3.644,00 TL

2025-18165951

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

8

ZEBURE BALKANLI

AMBARLI MAH.HARMANYERİ SK.NO:11/2 İÇ KAPI NO:25 AVCILAR/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

1.391,00 TL

2025- 18167007

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

9

BOTAN TOPRAK

FERHATPAŞA MAH.SAKARYA CD.NO:6/8  ÇATALCA/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

7.875,00 TL

2025-17388754

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

10

FURKAN CİHANGİR

KALEİÇİ MAH.ŞEHİT UZAY KİŞİN SK.ŞAKİR AYTEKİN APT.B BLOK NO:6B İÇ KAPI NO: 10  ÇATALCA/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

7.190,44 TL

2024-17375929

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

11

AHMET BIÇAKCİ

SULTANÇİFTLİĞİ MAH.ORDU CAD.NO:1 İÇ KAPI NO:1 SULTANGAZİ/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

1.006,00 TL

2025-22381459970

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

12

MEHMET ZEYNEL İPEK

FERHATPAŞA MAH.GÜNDOĞDU SK.DIŞ KAPI NO:14 İÇ KAPI NO:2  ÇATALCA/İST

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

2.244,00 TL

2025-18281315

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

13

YILDOĞAN YILDIZ

FERHATPAŞA MAH. ATATÜRK CAD.YILDIZLAR SİTESİ NO:52 İÇ KAPI NO:2 ÇATALCA/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

105.237,67 TL

2024-15878330

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

14

MÜNİRE ERGÜN

KALEİÇİ MAH.ÇUKURÇEŞME SK. NO:7 İÇ KAPI NO : 1 ÇATALCA/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

700,07 TL

2024-15928619

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

15

DUYGU GÖÇER

KALEİÇİ MAH. KARADENİZ CAD. HAKKI BAYRAL APT NO: 24 İÇ KAPI NO: 6 ÇATALCA/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

13.039,00 TL

2024-16454129

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

16

ZEYNEP DEMİRCİ

MERKEZ MAH. MUALLİM NACİ SOK. NO:3 İÇ KAPI NO:3 GÜNGÖREN / İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

312,00 TL

2023-100

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

17

METEHAN YÜKSEL

AKALAN MAH. İSTANBUL CAD. NO:81 ÇATALCA

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

13.039,00 TL

2024-16454449

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

18

ARİF UYSAL

AYAZAĞA MAH. 160 SOK. SEÇGİN APT. NO : 2/28 SARIYER/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

2.180,00 TL

2024-16631188

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

19

ARİF TANRIKULU

İNCEĞİZ MAH. İNCEĞİZ CAD. NO: 64 ÇATALCA/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

67.583,00 TL

2024/16883307

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

20

NESLİHAN BANU YÜCEL

ATAKÖY 3-4-11. KISIM MAH. RIO DE JANEIRO CAD. ATAKÖY 3. KISIM SİTESİ O-28 NO:4 BAKIRKÖY/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

1.453,36 TL

2024-17304558

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

21

EMRAH AKTAŞ

BÜLBÜL MAH. MADIRGA SOK. DIŞ KAPI NO : 14 İÇ KAPI NO : 4 BEYOĞLU/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

42.315,00 TL

2024-16558926

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

22

NALAN TERCAN

YEŞİLKÖY MAH. YEŞİLKÖY HALKALI CAD. NO : 30 İÇ KAPI NO:1 BAKIRKÖY/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

640,36 TL

2024-15929338

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

23

HÜMEYRA NUR ŞENDİL

SULTAN MURAT MAH. SERBEST SK. NO:12 İÇ KAPI NO:1 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

177,75 TL

2024-15929107

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

24

SÜLEYMAN KOLCUOĞLU

FERHATPAŞA MAH. ÖĞRETMEN NEVZAT TEKİN CAD. NO:24 İÇ KAPI NO:1 ÇATALCA/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

13.039,00 TL

2024-16453906

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

25

OKŞAN ŞENDİL

İZZETPAŞA MAH. DENİZ GÜLÜ SK. ÇAM APT NO : 5 İÇ KAPI NO:4 ŞİŞLİ/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

266,63 TL

2024-15929048

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

26

CEVAT ŞENDİL

FERHATPAŞA MAH. HACI OSMAN SK. TARKAN APT NO:17 İÇ KAPI NO :2 ÇATALCA/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

131,26 TL

2024-15928155

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

27

TUĞÇE BERBER

ULUS MAH. VATAN CAD.A BLOK NO:45A İÇ KAPI NO:6 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

105.237,67 TL

2024-15878262

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

28

ÖMER BAŞBUĞ

-

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

21.742,29

30.12.2024/17301040

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

29

HAKAN GİYİCİ

-

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

1.453,36

30.12.2024/17301049

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

30

OSMAN GÜNÇIKTI

SEYİTNİZAM MAH. ZEYTİNBURNU/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

7.700,00

13.02.2025/18028675

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

31

SINIRLI SORUMLU MY GARDEN 2 KONUT YAPI KOOPERATİFİNE

FERHATPAŞA MAH.TEVFİK ERDÖNMEZ CAD. EGE İŞ HANI SİTESİ NO:1 B ÇATALCA/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

1.138.217,00

2025/19569366

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

32

SINIRLI SORUMLU DENET KONUT YAPI KOOPERATİFİNE

FERHATPAŞA MAH.TEVFİK ERDÖNMEZ CAD. EGE İŞ HANI SİTESİ NO:1  ÇATALCA/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

665.796,00

30.05.2025/19343131

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

33

SEHAVET SAVAŞ

BAHÇELİEVLER MAH.IHLAMUR 1 SOK  SEVİL APT. BLOK NO: 9 İÇ KAPI NO:1 İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

3.697,31

2025/18702311

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

34

SINIRLI

SORUMLU DENET KONUT YAPI KOOPERATİFİNE

FERHATPAŞA MAH.TEVFİK ERDÖNMEZ CAD. EGE İŞ HANI SİTESİ NO:1 ÇATALCA/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

331.291,00

24.09.2025/21162180

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

35

SINIRLI SORUMLU DENET KONUT YAPI KOOPERATİFİNE

FERHATPAŞA MAH. TEVFİK ERDÖNMEZX CAD. EGE İŞ HANI SİTESİ NO:1 ÇATALCA/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

331.291,00

24.09.2025/22162244

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

36

Okan DELİ

Ovayenice Mah.Divan Cd. No:6 ÇATALCA/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

60.375,00 TL

17.10.2025

/21516212

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

37

Safiye AYTAÇ

Elbasan Mah. Karahisar Sk. No:69/13 Çatalca /İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

29.190,00 TL

13.10.2025

/21427881

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

38

Ensar AKGÜL

Anadolu Mah. Şehit Sebahattin Akgül Sk. No:14 İç Kapı No: 4 Arnavutköy/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

12.162,50 TL

17.10.2025/21515754

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

39

Selman ASLAN

Sütlüce Mah. Şeker Kuyusu Sk. Dış Kapı No:42-46 İç Kapı No:9 Beyoğlu/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

12.495,00 TL

12.11.2025

/21939593

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

40

S.S.Denet Konut Yapı Koop.

Ferhatpaşa Mah. Tevfik Erdönmez Cd. Ege İş Hanı Sitesi No:1 Çatalca/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

758.922,00 TL

12.11.2025/21925409

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

41

Nurten ÖZKÖK

Soğanlı Mah. Alper Sk.başer Apt.No: 32 iç Kapı No: 6 Bahçelievler/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

405,84 TL

13.10.2025/21466566

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

42

Gülşah KARAARSLAN

Elbasan Mah. Gülgün Sk. Dış Kapı No: 31 İç Kapı No: 3 Çatalca /İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

6.352,00 TL

13.10.2025/21472337

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

43

Recep AYHAN

Hürriyet Mah.Yavuzlar Sk. No: 30 D: 3 Bahçelievler /İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

7.597,00

18.11.2025/22022952

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

44

Büşra BÜLÜR

Seyitnizam Mah. G Zeytinburnu/ İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

60.646,50 TL

24.11.2025/22059979

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

45

Serkan YILMAZ

Talatpaşa Mah. Bağtur Sk. No:1 İç kapı No: 5 Kağıthane/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

16.649,25 TL

24.11.2025/22082555

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

46

İhsan ÇETİN

Uğur Mumcu Mah. Huzur Sk.Yuvam Sitesi E Blok No:3 İç Kapı No: 20 KARTAL/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

49.947,75 TL

24.11.2025/22042891

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

47

Sınırlı Sorumlu Green Lıfe Konut Yapı Koop.

Ferhatpaşa Mah. Tevfik Erdönmez Cd. Ege İş Hanı Sitesi No: 1B Çatalca/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

331.291,00 TL

24.11.2025

/22063540

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

48

Sınırlı Sorumlu Green Lıfe Konut Yapı Koop.

Ferhatpaşa Mah. Tevfik Erdönmez Cd. Ege İş Hanı Sitesi No: 1B Çatalca/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

380.840,38 TL

24.11.2025

/22065556

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

49

S.S.My GARDEN Konut Yapı Koop.

Ferhatpaşa Mah. Tevfik Erdönmez Cd. Ege İş Hanı Sitesi No: 1A ÇATALCA/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

496.937,00 TL

24.11.2025/22064720

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

50

İbrahim FİLİZ

Akören Mah. Eşrefoğlu Sk. No: 6 İç Kapı No: 1 Silivri/İSTANBUL

5403 sayılı Kanunu 21.Maddesi

10.181,33 TL

24.11.2025/22064865

Çatalça Kaymakamlığı/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

 

#ilangovtr BASIN NO: ILN02472708