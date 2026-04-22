T.C.ÇAYELİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÇAYELİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2021/41

KARAR NO : 2025/101

SANIK: SEBAHATTİN GÜL, Necmettin ve Türcihan oğlu, 10/03/1975 Şiran doğumlu. Angisa Cad. 15/b/64 Batum Gürcistan adresinde oturur. TC Kimlik No:39049383638

SUÇ: 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet

SUÇ TARİHİ: 17/10/2014

UYGULANAN KANUN MAD.: CMK'nın 223/2-e maddesi

VERİLEN CEZA MİKTARI: Beraat

KARAR TARİHİ: 16/04/2025

TEBLİĞİN MEVZUU: Hakkında verilen kararın tebliği Yukarıda kimliği yazılı sanığın bilinen ve tespit edilen edreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen muhataba ulaşılamaması nedeniyle adresi meçhul kabul edilmiş olup, yukarıda özeti yazılı hakkında verilen ceza hükümlerinin ve Katılan Rize Gümrük Müdürlüğü ile Çayeli Cumhuriyet Başsavcılığının İstinafbaşvurularının, 7201 Sayılı TebligatKanununun 28-31. maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan tarihinden itibaren 2hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılma tarihinden itibaren Mahkememize verilecek/gönderilecek dilekçe aracılığıyla 5271 sayılı CMK'nın 272 maddesi uyarınca 2 (İKİ) HAFTA içinde hükme karşı Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yoluna gidilebileceği, aynı usul ve süre içerisinde kurum vekilinin istinaf dilekçesine karşı da cevap verilebileceği ilanen tebliğ olunur.15/04/2026