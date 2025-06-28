T.C.

ÇERKEŞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2023/16 Ort. Gid. Satış

Çerkeş Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/06/2023 tarih ve 2022/421 Esas 2023/277 Karar sayılı ilamı gereğince satışa konu taşınmaz olan Çankırı İl, Çerkeş İlçe, ŞEYHDOĞAN Mahalle/Köy, 113 Ada, 4 Parsel sayılı taşınmazın Birinci Artırmanın Yapılacağı Gün ve Saat Aralığı: 11/08/2025 - 18/08/2025 günü saat 14:00 İkinci Artırmanın Yapılacağı Gün ve Saat Aralığı: 11/09/2025 -18/09/2025 günü saat 14:00 gününde E-satış sistemi üzerinden yapılacaktır. Satışa konu taşınmazlarda hissedar Mehmet KOÇ'a tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından satış ilanı ilanen tebliğ olunur