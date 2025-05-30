T.C. ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/112 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/112 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili , Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mah.

ADA NO : 1491

PARSEL NO : 1

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Aynur GÜDER (TC:20054250558), FATMA MANAV (TC:16004362440), NAGİHAN KURU ÇETİNKAYA(TC: 24356475084 ), İSA DURAN (TC:32602272486) , GÜREL KIZILKAYA - (TC:18392199462), REYHAN MANAV(TC:24683544118)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1- a) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili , Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi, 1491 ada 1 parsel sayılı davalı Aynur GÜDER, Fatma MANAV, Nagihan KURU ÇETİNKAYA ,İsa DURAN, Gürel KIZILKAYA, Reyhan MANAV'ın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

2-2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesince öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

3-Bu davalarda husumeti davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği,

4-İdari yargıda iptal davası açılması halinde dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının belgelendirmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği,

5- Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Çerkezköy Şubesi'ne taşınmaz maliki adına açılacak hesaba yatırılacağı,

6- Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur .16.05.2025