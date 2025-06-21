T.C. ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/338 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : TEKİRDAĞ İLİ,ÇERKEZKÖY İLÇESİ, VELİKÖY MAHALLESİ

ADA NO : 170 Ada

PARSEL NO : 9 Parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : REMZİ AYYILDIZ-31217326522-

: NURTEN YILMAZ -17279606604-

: MEHMET AYYILDIZ -31199327128-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : YALIBOYU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

1- Davacı kurum tarafından dava konusu Tekirdağ İli,Çerkezköy İlçesi, Veliköy Mah. 170 Ada, 9 Parsel taşınmazın sayılı REMZİ AYYILDIZ, NURTEN YILMAZ, MEHMET AYYILDIZ malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

2- 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 14. Maddesince öngürülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

3- Bu davalarda husumeti davacı YALIBOYU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ yöneltilmesi gerektiği,

4- İdari yargıda iptal davası açılması halinde dava açıldığının ve yürütmenin durulması kararı alındığının belgelendirmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan YALIBOYU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ adına tescil edileceği,

5- Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Çerkezköy Şubesi'ne taşınmaz maliki adına açılacak hesaba yatırılacağı,

6- Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/09/2024