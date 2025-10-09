T.C. ÇERKEZKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÇERKEZKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/28 Esas

Davacılar Kaya Sarıbeyoğlu ve Aydın Sarıbeyoğlu ile davalılar , Abdullah Karaoğlu ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptal ve Tescil davasının yapılan yargılamasında ;

Mahkememizin 10/07/2025 tarihli duruşmasında davacılar vekilinin 29/05/2025 tarihli dilekçesi ile 25/08/2021 tarihli ihtiyati tedbir kararına ilişkin ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebi değerlendirildiği, Mahkememizin 10/07/2025 tarihli ara kararı gereğince; Davacılar vekilinin ihtiyati tedbire itirazın REDDİNE, dair karar verildiği, davacı karşı davalı vekili Av. Fırat Çağrıbay'ın 30/07/2025 tarihli istinaf dilekçesi sunduğu ve 10/07/2025 tarihli ara kararı istinaf ettiği anlaşılmakla,

İş bu ilanın yayımlanmasından itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, Yukarıda belirtilen ilan metninin 10/07/2025 tarihli ara karar yönünden davalı Cihan Yaşar'a tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere; istinaf dilekçesi yönünden istinaf dilekçesine cevap vermesi için tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize istinafa cevap dilekçesi sunması hususları tebligat kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.16/09/2025