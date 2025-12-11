T.C. ÇERMİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/233 Esas

DAVALI : HASAN AKAY (Mehmet ve Fatma oğlu, 10/03/1965 doğumlu)

Mahkememizce davalı Hasan AKAY (Mehmet ve Fatma oğlu, 10/03/1965 doğumlu) yönünden yapılan kolluk araştırmaları ve UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgulamalar sonucunda adresinin tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan Boşanma (Çekişmeli) davasında;

Davalı ile 2006 yılında evlendiklerini, bu evlilikten 3 tane müşterek çocuklarının bulunduğunu, evliliğin başından itibaren şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını, davalının evliliğin başından itibaren şiddet hakaret ve tehditlerde bulunduğu, davalının sürekli borç alıp borcunu ödememesinden kaynaklı olarak alacaklılarla birebir muhatap kaldıklarını, aralarında sevgi bağının kalmadığını, davalının adresini bilmediğini tüm bu nedenlerle boşanma kararı verilmesini mahkememizden dava etmiştir.

Davalı HASAN AKAY yönünden bu tebligatın gazetede yayınlanmasından YEDİ GÜN sonra dava dilekçesine karşı;

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 HAFTA içerisinde cevap verebileceği, varsa ilk itirazlarını sunabileceği cevap vermediği takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceği, dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı, cevap dilekçesi ibrazında tüm delillerin açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu belirterek bildirmesi, dava dilekçesine karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde cevap vermediği taktirde dava dilekçesine itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ihtarıyla Davalı HASAN AKAY'a İLANEN tebliğ OLUNUR.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.