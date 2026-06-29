T.C. ÇERMİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ÇERMİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN
ESAS NO : 2025/233 Esas
KARAR NO : 2026/166
Mahkememizce davalı Hasan AKAY yönünden yapılan kolluk araştırmalarıve UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgulamalar sonucunda adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HÜKÜM:
1-Davanın KABULÜ İLE
- Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Tepe Mahallesi/Köyü, Cilt: 3 Hane: 433, BSN:4'te nüfusa kayıtlı, Salim ve Ayten kızı, 07/12/1970 Çermik doğumlu, 21*71*26*** T.C. Kimlik numaralı davacı Gülten AKAY ile; aynı yer BSN:1'de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Fatma oğlu, 10/03/1965 Çermik doğumlu, 24*39*31*** T.C. Kimlik numaralı davalı Hasan AKAY'In 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,karar verilmiş olup;
Davalı HASAN AKAY'a İLANEN tebliğ OLUNUR.
İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.