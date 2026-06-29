T.C. ÇERMİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2025/233 Esas

KARAR NO : 2026/166

Mahkememizce davalı Hasan AKAY yönünden yapılan kolluk araştırmalarıve UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgulamalar sonucunda adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜ İLE

- Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Tepe Mahallesi/Köyü, Cilt: 3 Hane: 433, BSN:4'te nüfusa kayıtlı, Salim ve Ayten kızı, 07/12/1970 Çermik doğumlu, 21*71*26*** T.C. Kimlik numaralı davacı Gülten AKAY ile; aynı yer BSN:1'de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Fatma oğlu, 10/03/1965 Çermik doğumlu, 24*39*31*** T.C. Kimlik numaralı davalı Hasan AKAY'In 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,karar verilmiş olup;

Davalı HASAN AKAY'a İLANEN tebliğ OLUNUR.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.