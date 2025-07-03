T.C.ÇEŞME

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.77378523-2014/308-Ceza Dava Dosyası 13.05.2025

İLANEN TEBLİĞ Çeşme 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/308 esas ve 2021/576 karar sayılı hükmü ile Sanık Carlo Alberto Diacci'nin (Ermanna ve Diacci oğlu, 15/06/1973 İTALYA doğumlu) işlemiş olduğu trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, iş bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasınakarar verilmiştir. Gerekçeli karar sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunabaşvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.