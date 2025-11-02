T.C. ÇEŞME İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

ÇEŞME

İCRA DAİRESİ

2024/491 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/491 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İl, Çeşme İlçe, OVACIK Mahalle/Köy, 6584 Ada, 2 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişiler tarafından yapılan inceleme netisende "İzmir ili Çeşme İlçesi Tapu Müdürlüğü kayıtlarından, Çeşme İlçesi , Ovacık Mahallesi, 6584 ada 2 parsel, 24.964,43 m2 yüzölçümlü Bahçeli Kırkbir Adet İkiz Dubleks Ev nitelikli taşınmazda 1/82 arsa paylı V Blok Zemin + 1. Normal kat 2 nolu bağımsız bölümün tam hissesi borçlu G**** G*** adına kayıtlıdır.(31/12/2024 tarihli tapu kaydına göre) Değerlemeye konu gayrimenkul; İzmir İli Çeşme İlçesi, Ovacık Mahallesi , Yuvamkent Sitesi sokak, V Blok BB:2 posta adresli yerde bulunur. Açık tarif olarak; Çeşme ,ilçe merkezinden güney yönündeki 7400 sokak yöüne 4 km ilerlendikten sonra devamında sırasıyla sağa dönen Yuvamkent sokağa girilir 400 m sonra sağ kolda konu taşınmaza ulaşılır.Taşınmazın bulunduğu bölgede konu taşınmaza benzer nitelikler gösteren orta ve üst gelir gurupları tarafından mesken amaçlı kullanılan 2 katlı villa tarzı yapılarbulunmaktadır. Taşınmaza, Sezar Plajı, Kleopatra koyu, gibi sosyal donatı alanları mevcuttur. Toplu taşıma araçları taşınmazın yakınından geçmektedir. Taşınmaz her türlü altyapı ve belediye hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Taşınmaz üzerinde, tapu kaydına göre ana taşınmaz BAHÇELİ KIRKBİR ADET İKİZ DUBLEKS EV nitelikli olup parsel üzerinde ikiz nizamda inşe edilmiş dubleks meskenler bulunmaktadır. Konu taşınmazın girişi batı cepheden sağlanmaktadır.Bina giriş kapısı çeliktir. Ana taşınmaz 23 yıllıktır ve 3A yapı sınıfında inşa edilmiştir. Keşif günü itibariyle taşınmazın içi görülememiş olup dışarıdan yapılan tespitlere göre taşınmaz 2 katlı ve 110 m2 kullanım alanlıdır. Sitenin girişi güvenlik ile kontrollü sağlanmaktadır. Günün ekonomik şartları, taşınmazın yeri, mevkii, alanı, yapı tarzı, yapı sınıfı, imar durumu, malik hisseleri, emsal taşınmazlar, mevcut yapının inşaat kalitesi, Dubleks Mesken amaçlı kullanılan taşınmazın eksik ve üstün yönleri bakım ve yıpranma durumu, taşınmazın bulunduğu mevkideki yerleşim yoğunluğu, belediye hizmetlerinden yararlanıp yararlanamadığı hususları, ulaşım ve yol durumu, paranın satın alma gücü, değerini etkileyebilecek diğer hususlarında dikkate alınarak değerlemesi yapılmıştır.

Adresi : Ovacık Mah Yuvamkent Sitesi V Blok Zemin Kat Çeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 110 m2

Arsa Payı : 1/82

İmar Durumu: Taşınmazın ada/parsel bazında konumunun doğruluğu,Çeşme Belediyesinin

resmi sitesinde yer alan İmar paftasından tespit edilmiştir. Dosyada mevcut Çeşme Belediyesinin 10/01/2025 tarihli yazısında taşınmazın Söz konusu parseli kapsayan alanda 13.09.2024 gün ve 2440 sayılı İzmir II No'lu TVK kararı ile yargılama süreci tamamlanıncaya kadar her türlü iş ve işlemlerin eski tescil kararları (1. Derece Doğal Sit, 2. Derece Doğal Sit ve 3. Derece Doğal Sit) doğrultusunda yürütülmesine karar verilmiştir. Söz konusu parsel 13.09.2024 gün ve 2440 sayılı İzmir II No'lu TVK kararı gereği 09.08.2011 gün ve 6216 sayılı kurul kararı gereği İkinci Derece Doğal Sit Alanında kalmaktadır. 16.11.2015 tarihli 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Turizm Tesis Alanında kalmaktadır. 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapılmadan uygulamaya geçilemez. 06.02.2010 gün ve 27485 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Güvercinlik Turizm Merkezi içinde kalmaktadır

Kıymeti : 10.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 14:37

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 14:37

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 14:37

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 14:37

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.