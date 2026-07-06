T.C. CEYHAN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/374 Esas

KARAR NO : 2026/127

Uyuşturucu madde kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/02/2026 tarihli ilamı ile TCK.191/1 maddesi gereğince 2 YIL HAPİS (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan İhsan ve Remziye oğlu, 15/06/1992 Eruh doğumlu, RIDVAN ERDEN tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.