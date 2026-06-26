T.C. CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/7 ESAS

Davacı, NEVZAT ERBEK ile Davalı , ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Adana ili Ceyhan İlçesi Soysallı Mahallesi sınırları içerisinde, ekli krokide 366 parselin batısında 389 parselin doğusunda yer alan "B" harfi ile gösterilen, tapu kaydı bulunmayan, sınırları yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi ile belirlenecek olan, kadastro tespiti harici bırakılmış kayıtdışı tapusuz taşınmazın, TMK 713/1 maddesi uyarınca Müvekkili Nevzat ERBEK adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, TMK'nun 713/4 ve 713/5 maddeleri gereğince dava konusu taşınmazda hak sahibi olan kişilerce Son ilandan başlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa mahkememizce tescile karar verileceği ilanen tebliğ olunur.