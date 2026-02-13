T.C. CİHANBEYLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/117 Esas-KARAR NO: 2024/464

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/07/2024 tarihli ilamı ile 89/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile ve sürücü belgesinin takdiren TCK'nun 53/6 maddesi gereğince 6 ay süre ile geri alınması ile cezalandırılan Hasan ve Elife oğlu, 01/05/1948 doğumlu, Konya, Cihanbeyli, Gölyazı mah/köy nüfusuna kayıtlı ÖMER DEVECİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.