T.C.

CİHANBEYLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) Esas No: 2024/641 Esas sayılı dosya

İLAN

Konu : Davacı Elife Taşpınar tarafından mahkememiz 2024/641 Esasına açılan çekişmeli boşanma davası gereğince; davalı İhsan Taşpınar'ın 6100 S. HMK.’nın 122. maddesi gereğince iki haftalık kesin süre içerisinde davaya ilişkin cevaplarınımahkememize ibraz etmesi gerekmekte olup, aksi halde 6100 S. HMK.’nın 128.maddesi gereğince dava dilekçesinde belirtilen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.