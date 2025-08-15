T.C. CİHANBEYLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. CİHANBEYLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

ESAS NO : 2024/6 Esas

DAVACI: TEDAŞ

TEBLİĞ İSTENEN DAVALILAR: 1- ERDAL ŞAHİN (TCKN: 60181058436) 2- SALİH ŞAHİN (TCKN: 32869990130) 3- ZİYA ŞAHİN (TCKN: 32875989944)

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin davalı Erdal ŞAHİN, dahili davalılar Salih ŞAHİN ve Ziya ŞAHİN için mahkememizde Konya İli Cihanbeyli İlçesi Böğrüdelik Mahallesi - Ada 3081 Parsel sayılı taşınmazda ihtiyaç duyulan Enerji nakil hattı için taşınmazın 7,92 m2lik kısımda mülkiyet hakkı ve 2.065,51 m2lik kısımda irtifak hakkı tesisi adına kamulaştırılması gerekli olduğundan dava açılmış olup, davalı Erdal ŞAHİN, dahili davalılar Salih ŞAHİN ve Ziya ŞAHİN'un adresi meçhul kaldığından dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş iş bu ilanen tebliğin yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içerisinde adı geçen dahili davalıların cevap ve delillerini bildirmemesi halinde davayı inkar etmiş sayılacakları ve yokluklarında duruşma yapılarak tahkikat ve sözlü yargılama işlemlerinin yapılacağı, yokluklarında yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri ve yokluklarında karar verileceği ilanen tebliğ olunur.