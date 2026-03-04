Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. CİHANBEYLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma 4.03.2026 00:01:00

T.C. CİHANBEYLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/91

DAVACI : TEDAŞ

TEBLİĞ İSTENEN DAVALI : KÜÇÜK BİLAL HALİTOĞLU (TCKN:50176392294) 

Bilirkişi raporu özeti; SONUÇ VE KANAAT: Dava konusu; Konya ili, Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, - mevkii, 99.300,00 m² yüzölçümlü, Tarla vasıflı, 0 ada 3710 parseldeki; 1.925,95 m² İrtifak hakkı kamulaştırma bedeli ve 7,93 m² mülkiyet (pilon yeri) kamulaştırma bedeli toplamı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo: Toplam Kamulaştırma Bedeli

Taşınmazın İrtifak Hakkı Kamulaştırması Bedeli (TL) : 14.000,69

Taşınmazın Mülkiyet (Pilon Yeri) Kamulaştırması Bedeli (TL) : 164,71

TOPLAM KAMULAŞTIRMA BEDELİ (TL) : 14.165,40

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

