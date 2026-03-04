T.C. CİHANBEYLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. CİHANBEYLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2024/91
DAVACI : TEDAŞ
TEBLİĞ İSTENEN DAVALI : KÜÇÜK BİLAL HALİTOĞLU (TCKN:50176392294)
Bilirkişi raporu özeti; SONUÇ VE KANAAT: Dava konusu; Konya ili, Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, - mevkii, 99.300,00 m² yüzölçümlü, Tarla vasıflı, 0 ada 3710 parseldeki; 1.925,95 m² İrtifak hakkı kamulaştırma bedeli ve 7,93 m² mülkiyet (pilon yeri) kamulaştırma bedeli toplamı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo: Toplam Kamulaştırma Bedeli
Taşınmazın İrtifak Hakkı Kamulaştırması Bedeli (TL) : 14.000,69
Taşınmazın Mülkiyet (Pilon Yeri) Kamulaştırması Bedeli (TL) : 164,71
TOPLAM KAMULAŞTIRMA BEDELİ (TL) : 14.165,40
Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.