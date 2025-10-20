T.C. ÇİNE SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇİNE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/17 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aydın İl, Çine İlçe, KAVŞİT Mahalle, Köycivarı Mevkii, 308 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz tapuda Armutlu Tarla vasfındadır. Taşınmazın vasfı her ne kadar armutlu tarla olsa da , içinde münferit olarak hemen hemen ekonomik ömrünü tamamlamış dağınık armut ağaçları vardır. Taşınmaz içinde ayrıca çam ağacı, ahlat ve pırnal çalıları da bulunmaktadır. Uzun zamandır toprak işlemesi yapılmamıştır. Taşınmazın doğu kısmında yaklaşık olarak 2 dekarlık kısım kuru taş duvar ile ayrılmış ve otlak olarak kullanılmaktadır. Kili tınlı, taşlı toprak yapısında ortası yüksek doğu ve batı yönlerine yaklaşık %15-20 eğimlidir. Kuru tarım yapılmaktadır. Doğusu kuru taş duvar ile sınır olup kalanın sınır çizgileri belli değildir. Taşınmaz her ne kadar yerleşim alanı dışındaysa da konum itibarıyla mahalleye yakınlığı ve alım satımın yoğun olduğu bir bölgede bulunmaktadır. Değerine arttırıcı unsur olarak düşünülmüştür. Taşınmaz mahalle merkezine kuşuçuşu yaklaşık 0,4 km. Çine İlçe merkezine 7 km. mesafededir.Kadastral yola yakın olup doğrudan cephesi yoktur.

Adresi: Kavşit Mahallesi 308 Ada 2 Çine / AYDIN

Yüzölçümü: 9.445,24 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 5.000.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 13:52

Bitiş Tarih ve Saati: 25/11/2025 - 13:52

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 13:52

Bitiş Tarih ve Saati: 22/12/2025 - 13:52

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.