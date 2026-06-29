T.C. ÇİNE SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇİNE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/7 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, EVCİLER Mahalle, Musakuyu Mevki, 298 Ada, 3 Parsel, Tarla vasıflı taşınmaz 3.315,89 m2 yüzölçümlüdür. Taşınmaz üzerinde yığma tarzda yapılmış tek katlı 70 yaşlarında, 50,00 m2 alanlı yapı ile önünde 30,00 m2 alanlı sundurma vardır. Parselde yığma tarzda yapılmış tek katlı kerpiç 75 yaşlarında 31,25 m2 alanlı yapı, yığma tarzda yapılmış tek katlı 38,00 m2 alanlı saman deposu ile 22,00 m2 alanlı sundurma gölgelik, beton su deposu vardır. Parsel Evciler Merkezinde 888 sokak cephelidir. Aydın Muğla Devlet yoluna 30,00 m mesafededir. Tercih edilirliği iyidir. Taşınmazın bahçesinde karışık olarak dikili 2 adet 20-25 yaşlarında incir, 9 adet 40-50 yaşlarında zeytin, birer adet 13-15 yaşlarında portakal ve mandalina, 7 adet 20-25 yaşlarında nar, 3 adet 18-20 yaşlarında zeytin, 1 adet asma,1 adet 7-8 yaşında dut, 1 adet 18-20 yaşlarında erik, 4 adet 25-30 yaşlarında zeytin, 1 adet 18-20 yaşında dut, 2 adet 40-50 yaşlarında badem, 1 adet 20-25 yaşlarında kayısı, 1 adet 7-8 yaşlarında yenidünya, 3 adet 20-25 yaşlarında ceviz ve 1 adet 8-10 yaşlarında elma ağaçları bulunmaktadır. Ağaçlar mahsüldar ve kültürel bakımları yapılmıştır.

Adresi : Evciler Mahallesi Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 3.315,89 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 10.598.902,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 11:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 11:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, EVCİLER Mahalle, Musakuyu Mevkii, 261 Ada, 8 Parsel, Tarla vasıflı taşınmaz 5.069,27 m2 yüzölçümlüdür. Taşınmaz halen tarla olarak kullanılmaktadır. İçinde 30-40 yaşlarında 4 adet menengiç ağaçları vardır. Ağaçların ve taşınmazın kültürel bakımları kısmen yapılmıştır. Taşınmazın ortaya yakın kısmında öbek halinde münferit olarak pırnal çalısı bulunmaktadır. Yaklaşık olarak %5-6 eğimli, Killi?tınlı toprak yapısındadır. Kuru tarım yapılmaktadır. Sınırları kısmen çalı çit ile çevrilidir. İçinde yapı yoktur. Taşınmaz mahalle yerleşim yeri dışındadır. Bulunduğu lokasyonda tarım arazileri ve evler de bulunmaktadır. Kadastral yola cephesi yoktur. Ulaşım komşu parseller üzerinden sağlanmaktadır. Mahalle merkezine kuşuçuşu yaklaşık 0,8 km. İlçe merkezine 2,45 km mesafededir.

Adresi : Evciler Mahallesi Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 5.069,27 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 13:39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 13:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 13:39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 13:39

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, YAĞCILAR Mahalle, Koca ova Mevkii, 167 Ada, 3 Parsel, Tarla vasıflı taşınmaz 2.684,37 m2 yüzölçümlüdür. Taşınmaz halen tarla olarak kullanılmakta, kumlu-tınlı toprak yapısında, yaklaşık olarak %3 eğimli, 1. Sınıf mutlak tarım arazisidir. DSİ sulama sahası içinde kalmaktadır. Sulu tarım yapılmaktadır. Keşif günü yapılan gözlemde ekili olmadığı görülmüştür. Taşınmazın kuzey-batısı kadastral yola cephelidir. Batı, güney ve doğu sınırında an tabir edilen sınır belirleyici vardır. Bulunduğu lokasyonda benzer tarım arazileri bulunmaktadır. Taşınmaz mahalle merkezinin batı yönünde kalmaktadır. Mahalle merkezine kuşuçuşu yaklaşık 1,9 km, ilçe merkezine 4 km. mesafededir.

Adresi : Yağcılar Mahallesi Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 2.684,37 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 14:39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 14:39

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.