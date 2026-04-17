T.C. ÇİVRİL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÇİVRİL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Çivril 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin; 2026/225 Esas sayılı dosyasından davalılar Emine Durmaz, Emir Çetinkaya, Bayram Çetinkaya, Nevriye Özer aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Sökmen Mahallesi, 110 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın 194,70 m² lik kısmında daimiirtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,2026/227 Esas sayılı dosyasından davalılar Halil Menteş, Nurten Aydın, Yücel Menteş aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Sökmen Mahallesi, 112 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın259,81 m² lik kısmında daimiirtifak hakkı, 12,51 m² lik kısmında mülkiyet hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüolduğu,

2026/229 Esas sayılı dosyasından davalı Halime Barış aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Ömerköy Mahallesi, 104 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın881,82 m² lik kısmında daimiirtifak hakkı ve Denizli ili, Çivril ilçesi, Haydan Mahallesi, 1101 ada, 73 parsel sayılı taşınmazın513,37 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/231 Esas sayılı dosyasından davalılar Özbek Ünal, Muhammet Ünal, Asiye Yıldırım, Fatma Yılmaz aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Ömerköy Mahallesi, 101 ada, 225 parsel sayılı taşınmazın 365,85 m² lik kısmında daimiirtifak hakkı ve Denizli ili, Çivril ilçesi, Ömerköy Mahallesi, 109 ada, 119 parsel sayılı taşınmazın 204,23 m² lik kısmında daimiirtifak hakkı, 9,52 m² lik kısmında mülkiyet hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüolduğu,

2026/233 Esas sayılı dosyasından davalı Öner Ceylan aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Ömerköy Mahallesi, 109 ada, 124 parsel sayılı taşınmazın 654,87 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüolduğu,

Davalı-davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'neyöneltmesi gerektiği,

Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Çivril Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesiilan olunur.