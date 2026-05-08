T.C.ÇORLU 2. AİLE MAHKEMESİ

T.C. ÇORLU 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/695 Esas

DAVALI : KADİR UŞAR Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. Akıncılar Sok. No:14 Daire:10 Sancaktepe / İSTANBUL

Davacı SAMİRE UŞAR tarafından davalı KADİR UŞARaleyhine açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle;

Bütün araştırmalara rağmen Davalı KADİR UŞAR'ın adresi tespit edilip tahkikat ve sözlü yargılama duruşması tebliğ edilemediğinden tebligatın ilanen yapılmasına karar verildiğitahkikat duruşmasının 24.09.2026 gün ve saat 11:20'de yapılmasına karar verildiğinden, tebligatıntebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde delillerini ve tanıklarını ayrıca bunlar için gerekli masrafları yatırması,eksikleri gidermediği takdirde ilgili delillere dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı husunun ihtarına ve bir sonraki celse sözlü yargılama ve hüküm duruşması yapılacağı, tarafların yokluğuna rağmen karar verilebileceği hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen duyurulur. 04.05.2026