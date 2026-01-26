T.C. ÇORUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/1569 Esas

DAVACI: FATMA ŞİMŞEK - T.C.K.N : 295*****966

VEKİLİ: Av. CAFER AYDOĞAN

DAVALI: ZAFER YAVUZER - Yaşar ve Ayşe'den olma, 07/05/1979 doğumlu, Çorum ili Mecitözü ilçesi Bekiş Mah/Köy nüfusuna kayıtlı, T.C.K.N : 295*****938

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce, tespit edilen adreslerinize yapılan tebligatların iade döndüğü, tebliğe yarar başkaca herhangi bir adresinizin de tespit edilememesi sebebiyle tebligat yapılamamıştır. Mahkememizce verilen ara karar gereğince duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

05/05/2026 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.