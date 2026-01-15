T.C. ÇORUM KADASTRO MAHKEMESİ

Sayı: 2015/145 Esas 12.01.2026

Mahkememizce verilen 23/03/2017 tarih 2015/145 Esas 2017/19 Karar Sayılı karar, Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 13/05/2025 tarih 2023/348 Esas 2025/3687 Karar sayılı ilamı ile 1086 sayılı Kanun'un 440/I maddesi gereğince Yargıtay ilamının tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere onanmış olup, onama kararının dosyanın taraflarından Mustafa ve Zeynep kızı 1930 d.lu Fatma BIÇAK'ın bilinen ve tespit edilen adreslerine çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edilmesi ve yapılan araştırmalara rağmen yeni adresinin bulunmaması nedeniyle kendisine ilanen tebliğ olunur.