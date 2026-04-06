T.C. ÇUBUK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
"Aşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur"
SIRA NO ESAS NO KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER ADA NO PARSEL NO VASFI DAVALILARIN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
1. 2026/57 ANKARA- ÇUBUK-MUHSİN YAZICIOĞLU MAH. 2491 ADA E:16 Y:25 PARSEL TARLAMUSTAFA ÜMİT KALELİOĞLU KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -ANKARA