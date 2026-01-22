T.C. ÇUBUK AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ÇUBUK AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/73 Esas

Davacı SERAP DEMİR YAKUŞ tarafından davalı SİNAN YAKUŞ aleyhine Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma (Çekişmeli) açıldığı, davalı İ***oğlu, SİNAN YAKUŞ (246*****762)'a tüm çabalara rağmen tebligat yapılamamış olması sebebiyle ilanen tebligat yapılması karar verilmiştir. "Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tayin edilen duruşma gününde geçerli bir özrü olmadan hazır bulunmadıkları takdirde HMK'nın 150/1. maddesi gereğince dosyanın işlemden kaldırılacağı; tahkikat bittiğinde HMK'nın 186. maddesi gereğince sözlü yargılama ve hüküm duruşmalarına devam olunacağı, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, gelmedikleri takdirde yokluklarında hüküm verileceğinin ihtarına karar verilmiştir." İLAN OLUNUR.Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/01/2026