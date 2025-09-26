T.C. DATÇA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DATÇA İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/120 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/120 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Muğla ili, Datça İlçesi, Datça Mahallesi, Burgaz Mevkii, 368 ada 12 parsel b blok 2 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazın 1/2 hissesi satışa konudur.Üzerinde üç betonarme bina bulunduğu her binanın iki bağımsız bölümden oluştuğu gözlenmiştir. Datça Mahallesi 368 ada 12 parsel, B blok 2 nolu bağımsız bölümün resmi adresi: İskele Burgaz 175 Sokak No:15/B Datça/MUĞLA olarak belirlenmiştir.Kıymet takdirine esas konut, 368 ada 12 parsel üzerindeki üç adet iki katlı yapıdan parsel ortasında bulunan blok üzerindedir. 175 sokak ile bağlantılı kısmında istinat duvarları olup B blok yapıya merdiven çıkılarak ulaşılmaktadır.Dosya kapsamına onaylı mimari temin edilmiştir.B2 nolu bağımsız bölüm, ortadaki blok yapı üzerinde salon kısmı denize cepheli konumdadır. Zemin katta, mutfak, yaşama alanı, Wc, teras, giriş, merdiven ile çıkılan birinci katında iki yatak odası, banyo/WC ve balkon tertibindedir.Yapılan gözlemde binanın projesi ile uyumlu biçim ve konumda olduğu görülmüştür. Zemin katında, mutfak, Wc, salon, deniz cephesinde üzeri pergoleli teras alanı, birinci katında iki yatak odası, banyo/Wc ve balkon olduğu görülmüştür.İç mekan özellikleri; daire kapısı ve iç kapıları masif ahşap, zemini salon/yaşam alanı, yatak odalarında ahşap rabıta, mutfak, teras ve banyo/Wc içinde seramik kaplama duvarlar sıva üstü boyalıdır. Banyo içinde zemin ve duvarlar seramik yapılı olup, klozet, lavabo ve duşyeri mevcuttur. Mutfak içinde hazır mutfak dolapları yapılı, tezgahı granit üst dolap tezgah arası seramik kaplamadır. Genel olarak evde su/nem etkileri olmakla birlikte bakımlı durumdadır. Doğramalar pvc, deniz manzaralı terası kiremit kaplı ahşap pergolesi mevcuttur. Konum ve kotu itibari ile kapanmaz deniz manzarası bulunmaktadır.Yapının mevcut durumda kullanım alanı yaklaşık zemin katta brüt 48m2 ve birinci katta 47m2 ile toplam 95m2 dir.Datça ilçe merkezi (kaymakamlık binasına) 2km, en yakın sahile 550m mesafededir.Belediye hizmetlerinden yararlanır durumda olup, yol ve telekom hizmetleri mevcuttur.

Adresi: Muğla İli, Datça İlçesi, Datça Mah, Burgaz Mevkii 368 Ada 12 Parsel B Blok, 2 Nolu Bağımsız Bölüm

Yüzölçümü: 1.581,62 m2

Arsa Payı: 1/6

İmar Durumu: Tapu kaydındaki gibidir.

Kıymeti: 7.300.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/10/2025 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati: 03/11/2025 - 13:41

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/12/2025 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 13:41

29/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.