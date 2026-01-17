T.C.DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

İlçemiz Beymelek Mahallesi 0/1371 parselde bulunan 220,02 m2 tarla ile Beymelek Mahallesi Köyiçi Mevkii 279/7 parselde bulunan 516,94 m2 arsa vasıflı taşınmazların 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi uyarınca açık teklif alma usulü ile Belediyemiz tarafından yapılacak ihale ile satışı gerçekleştirilecektir. Satış ihalesi gerçekleştirilecek taşınmazların;

Sıra Nu Niteliği Mahalle Ada / Parsel Yüz Ölçümü M2 Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Saati 1 Tarla Beymelek 0/1371 220,02 ₺785.000,00 ₺23.550,00 09:00 2 Arsa Beymelek 279/7 516,94 ₺5.970.000,00 ₺179.000,00 09:15

1- İhaleye Katılma Şartları ve İstenecek Belgeler;

a) Başvuru dilekçesi,

b) Kanuni Tebligat Adres Beyanı,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunulacak kişilerin vekâletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şirket ve Tüzel Kişilik olması durumunda ihaleye katılma yetki belgesi,

e) Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

f) Şirket olması durumunda kanıtlayıcı belgeler, şirket adına teklif verecek kişinin yetki belgesi ile imza sirküleri noter tasdikli olacaktır,

g) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

h) Adli Sicil Kaydı

2- İhale, 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 09.00’ da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhaleye katılacaklar geçici teminat bedelini ve 1.000,00-TL şartname bedelini Mali Hizmetler Müdürlüğüne ihale günü saat 09.00’ a kadar yatırmak zorundadır. ( Her taşınmaz için ayrı ayrı yatırılacaktır )

4- İhaleye katılma ile ilgili diğer şartlar ve belgeler şartnamenin 4. ve 5. maddelerinde açıklanmıştır.

5- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni yetkilidir.

6- İhale ile ilgili şartname Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir.

İlgililere duyurulur.