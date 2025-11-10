T.C. DENİZLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2014/219 Esas

DAVALI : ALİ HAYDAR GÜNDOĞDU- 28342875100

Davalı Ali Haydar Gündoğdu'nun adresi tespit edilememiş olup ek bilirkişi raporu tebliğ edilememiştir.

Çal Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2000/150 Esas 2000/365 Karar sayılı ilamında muris GÜLİZAR ÖZDEMİR’in 1936’da ailesiyle birlikte Tunceli, Çemişgezek ilçesinden Denizli’ye göç edip 1978 yılında Denizli, Koyunaliler Köyü’nde vefatıyla veraseti 4320 hisse kabul edilerek;

1 240 Payın Kamil ve Nezahat Kızı 29812935638 TC Kimlik nolu Gülseri MURAT,

240 Payın Kamil ve Nezahat Kızı 38716150214 TC Kimlik nolu Yazgül ASLAN,

240 Payın Kamil ve Nezahat Oğlu 15790915298 TC Kimlik nolu Hasan ÖZDEMİR,

240 Payın Kamil ve Nezahat Oğlu 15787915362 TC Kimlik nolu Ahmet ÖZDEMİR,

240 Payın Kamil ve Nezahat Oğlu 19057806602 TC Kimlik nolu Hüseyin ÖZDEMİR,

60 Payın Dursun ve Zeri Kızı 15784915426 TC kimlik nolu Yaşariye GÜLER,

60 Payın Müslüm ve Yaşariye Oğlu 15778915654 TC kimlik nolu Günay ÖZDEMİR,

60 payın Müslüm ve Yaşariye Oğlu 15775915718 TC Kimlik nolu Mutlu ÖZDEMİR,

60 payın Müslüm ve Yaşariye Kızı 15781915580 TC kimlik nolu Rose (Gülizar) ÖZDEMİR,

2 288 payın Kalo ve Besi kızı 26915293412 TC kimlik nolu Melek KILAVUZ,

288 payın Kalo ve Besi oğlu 35404769222 TC kimlik nolu Ali GÜNDOĞDU,

288 payın Kalo ve Besi oğlu 28342875100 TC kimlik nolu Ali Haydar GÜNDOĞDU,

288 payın Kalo ve Besi kızı 15005410792 TC kimlik nolu Güllüzar UÇAR,

72 payın İbrahim ve Fatma kızı 28255878038 TC kimlik nolu Nurten GÜNDOĞDU,

72 payın Yusuf ve Reyhan oğlu 28312876120 TC kimlik nolu Hıdır GÜNDOĞDU,

72 payın Yusuf ve Reyhan oğlu 28252878192 TC kimlik nolu Mazlum GÜNDOĞDU,

18 payın Haticeve Hasan kızı 20146851120TC kimlik nolu GülcanGÜNDOĞDU,

54 payın Azizve Gülcan oğlu 20143851284TC kimlik nolu BaranGÜNDOĞDU,

3 288 payın Kadir ve Zeynep kızı 12439495388 TC kimlik nolu Nuriye AKSU,

288 payın Kadir ve Zeynep kızı 37904259852 TC kimlik nolu Aynur AKMAN,

288 payın Kadir ve Zeynep oğlu 12166921266 TC kimlik nolu Nurettin DUYMAZ,

72 payın Hüseyin ve Naciye kızı 31591385184 TC kimlik nolu Asuman DUYMAZ,

108 payın Hasan ve Asuman kızı 31588385258 TC kimlik nolu Nergis DUYMAZ,

108 payın Hasan ve Asuman oğlu 31576385604 TC kimlik nolu Ozan DUYMAZ,

144 payın Mustafa ve Zümray kızı 15391813078 TC kimlik nolu Ebru ALAÇAM,

144 payın Mustafa ve Zümray oğlu 15379813434 TC kimlik nolu Burak ALAÇAM’a aidiyetine şeklinde tespit olunmuş, bilirkişi ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi ek raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu davalılardan Ali Haydar Gündoğdu'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.