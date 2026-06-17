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T.C. DENİZLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DENİZLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 17.06.2026 00:01:00

T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN SATIŞ İLANI

2025/38 SATIŞ

 

Taşınmazlar satışa çıkarılmış, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1) Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saruhan mahallesi, 890 m2 yüzölçümlü 182 ada 3 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında arsa vasfına sahiptir. Kıymeti:10.680.000,00TL - KDV:%10

1.Artırma

Başlangıç :07/12/2026 - 13:30 - Bitiş :14/12/2026 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç :07/01/2027 - 13:30 - Bitiş :14/01/2027 - 13:30

2) Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saruhan mahallesi, 750 m2 yüzölçümlü 182 ada 4 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında arsa vasfına sahiptir. Kıymeti:9.000.000,00TL - KDV:%10

1.Artırma

Başlangıç :07/12/2026 - 14:32 - Bitiş :14/12/2026 - 14:32

2.Artırma

Başlangıç :07/01/2027 - 14:32 - Bitiş :14/01/2027 - 14:32

3) Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saruhan mahallesi, 816 m2 yüzölçümlü 179 ada 1 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında arsa vasfına sahiptir. Kıymeti:9.792.000,00TL - KDV:%10

1.Artırma

Başlangıç :08/12/2026 - 10:00 - Bitiş :15/12/2026 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç :07/01/2027 - 10:00 - Bitiş :14/01/2027 - 10:00

4) Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saruhan mahallesi, 816 m2 yüzölçümlü 179 ada 2 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında arsa vasfına sahiptir. Kıymeti:9.792.000,00TL - KDV:%10

1.Artırma

Başlangıç :08/12/2026 - 11:01 - Bitiş :15/12/2026 - 11:01

2.Artırma

Başlangıç :07/01/2027 - 11:01 - Bitiş :14/01/2027 - 11:01

5) Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saruhan mahallesi, 816 m2 yüzölçümlü 179 ada 3 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında arsa vasfına sahiptir. Kıymeti:9.792.000,00TL - KDV:%10

1.Artırma

Başlangıç :08/12/2026 - 12:02 - Bitiş :15/12/2026 - 12:02

2.Artırma

Başlangıç :07/01/2027 - 12:02 - Bitiş :14/01/2027 - 12:02

6) Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saruhan mahallesi, 816 m2 yüzölçümlü 179 ada 4 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında arsa vasfına sahiptir. Kıymeti:9.792.000,00TL - KDV:%10

1.Artırma

Başlangıç :08/12/2026 - 13:30 - Bitiş :15/12/2026 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç :07/01/2027 - 13:30 - Bitiş :14/01/2027 - 13:30

7) Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saruhan mahallesi, 816 m2 yüzölçümlü 179 ada 5 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında arsa vasfına sahiptir. Kıymeti:9.792.000,00TL - KDV:%10

1.Artırma

Başlangıç :08/12/2026 - 14:31 - Bitiş :15/12/2026 - 14:31

2.Artırma

Başlangıç :07/01/2027 - 14:31 - Bitiş :14/01/2027 - 14:31

8) Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saruhan mahallesi, 816m2 yüzölçümlü 179 ada 6 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında arsa vasfına sahiptir. Kıymeti:9.792.000,00TL - KDV:%10

1.Artırma

Başlangıç :09/12/2026 - 10:00 - Bitiş :16/12/2026 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç :07/01/2027 - 10:00 - Bitiş :14/01/2027 - 10:00

9) Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saruhan mahallesi, 816 m2 yüzölçümlü 179 ada 7 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında arsa vasfına sahiptir. Kıymeti:9.792.000,00TL - KDV:%10

1.Artırma

Başlangıç :09/12/2026 - 11:01 - Bitiş :16/12/2026 - 11:01

2.Artırma

Başlangıç :07/01/2027 - 11:01 - Bitiş :14/01/2027 - 11:01

10) Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saruhan mahallesi, 816 m2 yüzölçümlü 179 ada 8 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında arsa vasfına sahiptir. Kıymeti:9.792.000,00TL - KDV:%10

1.Artırma

Başlangıç :09/12/2026 - 12:02 - Bitiş :16/12/2026 - 12:02

2.Artırma

Başlangıç :07/01/2027 - 12:02 - Bitiş :14/01/2027 - 12:02

11) Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saruhan mahallesi, 816m2 yüzölçümlü 179 ada 9 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında arsa vasfına sahiptir. Kıymeti:9.792.000,00TL - KDV:%10

1.Artırma

Başlangıç :09/12/2026 - 13:30 - Bitiş :16/12/2026 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç :07/01/2027 - 13:30 - Bitiş :14/01/2027 - 13:30

12) Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Saruhan mahallesi,709,63m² yüzölçümlü 183 ada 3 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında arsa vasfına sahiptir. Kıymeti:8.516.000,00TL - KDV:%10

1.Artırma

Başlangıç :09/12/2026 - 14:31 - Bitiş :16/12/2026 - 14:31

2.Artırma

Başlangıç :07/01/2027 - 14:31 - Bitiş :14/01/2027 - 14:31
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