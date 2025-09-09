T.C. DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/1484 Esas 13/08/2025 Konu: İLAN

T.C. DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/1484 Esas

DAVALI: YADİKAR ESEN - 22375696190- MEHMET ve HAYRİYE oğlu/kızı, 12/06/1960 dogumlu,

Davacı Yakup Özen tarafından aleyhinize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 18/11/2025 Günü saat: 11:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,ortaklığın giderilmesi davasında "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği veya değiştirebileceği ihtar olunur. Duruşma gününde hazır bulunmanız, varsa delillerinizi duruşma gününde ibraz etmeniz, iddia ve savunmalarınızı dahi yazılı olarak vermeniz, duruşma gününde hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda da karar verilebileceği HMK 147/2 maddesine göre tebliğ ve ihtar olunur; Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı hususu ile birlikte ilanen tebliğ olunur.