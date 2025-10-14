T.C. DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/1674 Esas 07.10.2025

Mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda ismi ve kimlik bilgileri yazılı 14170968770 TC kimlik numaralı BURHAN ÜNAL'ın yaklaşık beş yıldan bu yana kayıp olarak arandığı, sağlığından ve ölümünden bugüne kadar hiç bir haber alınamadığı, bu nedenle TMK.nun 32 ve 33 maddeleri gereğince Gaipliğine karar verilmesi talep edildiğinden, adı geçen BURHAN ÜNAL'ı tanıyan ve bilenlerin ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize bildirmeleri, aksi halde BURHAN ÜNAL'ın GAİPLİĞİNE karar verileceği İLAN olunur. 07/10/2025

İLGİLİ KİŞİ: BURHAN ÜNAL - 14170968770

DENİZLİ ili, AKKÖY (KAPANAN) ilçesi, TOPRAKLIK mah/köy, 35 Cilt, 546 Aile sıra no, 1

sırada nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve ASİYE oğlu/kızı, 22/02/1974 dogumlu,