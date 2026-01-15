Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 15.01.2026 00:01:00

T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/53 SATIŞ

Taşınmaz satışa çıkarılmıştır.Açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresinden 2025/53 sayısıyla erişilebilir Denizli İl,Merkezefendi İlçe,Başkarcı Mah, 433 Ada, 2 Parsel,4.914,96 m2,17.000.000,00 TL KDV:%10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 14:10Bitiş Tarih ve Saati: 16/02/2026 - 14:10

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 14:10Bitiş Tarih ve Saati: 16/03/2026 - 14:10

12.01.2026

#ilangovtr BASIN NO: ILN02381366