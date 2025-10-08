T.C. DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/37 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/37 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Kumkısık Mahalle, 236 Ada, 5 Parselde kayıtlı TARLA nitelikli taşınmaz. Yüzölçümü : 31.205,36 m2Kıymeti: 125.900.000,00 TLKDV : %10 Kaydındaki Şerhler: Sarayköy Belediyesi Tarafından 2942 Sayılı Yasanın 7. Maddesi Gereğince 09/03/1989 Tarihli Y:2675 İdari şerh.

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/11/2025 - 14:59 - Bitiş Tarih ve Saati: 24/11/2025 - 14:59

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/12/2025 - 14:59 - Bitiş Tarih ve Saati: 24/12/2025 - 14:59

03/10/2025