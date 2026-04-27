T.C. DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/4 SATIŞ
Aşağıda yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup, ayrıntılarına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1.TAŞINMAZ: Denizli, Pamukkale, Yiğenağa, 120 Ada, 1 Parsel, Yüzölçümü : 3.007,00 m2İmar : Ayrık nizam, 2 kat Gelişme Konut Alanı. Taks;0,20, Kaks;0,40, çekme 5,00 m Kıymeti : 9.500.000,00 TL - KDV : %10 - Şerhler: Tapu kaydındaki gibi.
1.Artırma Başlangıç: 02/06/2026 - 12:28 - Bitiş: 09/06/2026 - 12:28
2.Artırma Başlangıç: 07/07/2026 - 12:28 - Bitiş: 14/07/2026 - 12:28
2.TAŞINMAZ: Denizli, Pamukkale, Yiğenağa, 114 Ada, 1 Parsel - Yüzölçümü : 2.687 m2İmar : Ayrık nizam, 2 kat Gelişme Konut Alanı, Taks;0,20, Kaks; 0,40 çekme mesafeleri 5,00 m. Kıymeti : 8.500.000,00 TL - KDV: %10 - Şerhler: Tapu kaydındaki gibi.
1.Artırma Başlangıç: 02/06/2026 - 14:47 - Bitiş: 09/06/2026 - 14:47
2.Artırma Başlangıç: 07/07/2026 - 14:47 - Bitiş: 14/07/2026 - 14:47