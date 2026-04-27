T.C.DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C.- DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/8 SATIŞ
Aşağıda yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, ayrıntılarına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Özellikleri : Denizli Merkezefendi Hallaçlar 326 Ada, 7 Parsel - Yüzölçümü : 321 m2 İmar: Ayrık nizam 3 kat Konut Alanı içerisindedir. Taks;0,40, Kaks; 1,20, ön bahçe çekme mesafesi 5,00 m, komşu çekme mesafeleri 3,00 m - Kıymeti : 7.500.000,00 TL - KDV: %10 - Şerhler: Tapu kayındaki gibidir.
1.Artırma Başlangıç: 23/06/2026 - 14:58 - Bitiş: 30/06/2026 - 14:58
2.Artırma Başlangıç: 23/07/2026 - 14:58 - Bitiş: 30/07/2026 - 14:58