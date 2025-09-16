T.C. DENİZLİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/14 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup; ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın Özellikleri: Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Gümüşçay Mahallesi, Kaynarca Mevkii, 768 ada 2 parselde kayıtlı 720,00 m2 alanlı ‘Arsa’ vasıflı taşınmazdır. Kıymeti : 7.000.000,00 TLKDV: %10

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/10/2025 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati: 22/10/2025 - 11:01

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 11:01

12/09/2025