T.C. DENİZLİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/34 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın Özellikleri : Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Başkarcı Mahallesi, 491 parselde kayıtlı 6.159,00 m2 alanlı "Tarla" vasıflı taşınmazdır. Kıymeti : 27.715.000,00 TL KDV : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026-11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026-11:01

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026-11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026-11:01

12/12/2025