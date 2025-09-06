T.C. DENİZLİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/18 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Denizli İl, Pamukkale İlçe, TOPRAKLIK Mahalle/Köy, 7758 Ada, 9 Parsel, Tapu kaydında arsa özellikli, ancak üzerinde6 M2.si başka parsel içinde kalantek katlı dükkan vardır.

Adresi: Denizli İli Pamukkale İlçesi Topraklık Mahallesi 632 sk. No. 6B

Yüzölçümü: 420 m2

İmar Durumu: Ticaret alanı, inşaat nizamı:ayrık, kat adedi:5, bina yük:imar yön. 28.md, bina derinliği:17 Mt..ön bahçe: kroki, komşu mes: 3,50 mt/kroıki

Kıymeti: 13.147.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Denizli Büyükşehir Belediyesinin06/07/1981tarihliAhmet Berik hissesi muvakkat inşaat yazılışerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/10/2025 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati: 14/10/2025 - 10:40

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/11/2025 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 10:40

03/09/2025(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.