T.C. DENİZLİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/4 SATIŞ
Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri: Denizli İl, Honaz İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, 392 Ada, 15 Parsel, tapu kaydında bahçe özellikli taşınmazdır. Üzerinde bakımlı durumda, damlama sulama sistem iile sulanan15-40 yaşları arasında ağırlıklı olarak kiraz, trabzon hurması, kayısı olmak üzere muhtelif toplam 245 adet meyve ağacı vardır.
Adresi: Denizli İli Honaz İlçesi Cumhuriyet Mahallesi
Yüzölçümü: 7.965,76 m2
İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında plansızdır.
Kıymeti: 7.025.800,32 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: --
Artırma Bilgileriz
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/10/2025 - 10:50
Bitiş Tarih ve Saati: 14/10/2025 - 10:50
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/11/2025 - 10:50
Bitiş Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 10:50
03/09/2025(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.