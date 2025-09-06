T.C. DENİZLİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/4 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Denizli İl, Honaz İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, 392 Ada, 15 Parsel, tapu kaydında bahçe özellikli taşınmazdır. Üzerinde bakımlı durumda, damlama sulama sistem iile sulanan15-40 yaşları arasında ağırlıklı olarak kiraz, trabzon hurması, kayısı olmak üzere muhtelif toplam 245 adet meyve ağacı vardır.

Adresi: Denizli İli Honaz İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Yüzölçümü: 7.965,76 m2

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında plansızdır.

Kıymeti: 7.025.800,32 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: --

Artırma Bilgileriz

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/10/2025 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati: 14/10/2025 - 10:50

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/11/2025 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 10:50

03/09/2025(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.